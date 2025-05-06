Происшествия

Садовый дом горел в псковском СНТ «Ручеек»

Возгорание в садовом доме произошло в садовом некоммерческом товариществе «Ручеек» Псковского района 8 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:07. Возможная причина - аварийный режим работы электросети внутри дома. К ликвидации привлекали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Затем, в 20:45 в Новосокольническом муниципальном округе на улице Солнечная в деревне Шевельки произошло возгорание в бесхозном строении. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.