Происшествия

Проверку по факту исчезновения 15-летней девочки в Острове начали в прокуратуре

Проверку по опубликованному в Псковской Ленте Новостей сообщению о пропавшем несовершеннолетнем подростке в Острове организовали по поручению прокурора области Андрея Мошкова, сообщили в прокуратуре Псковской области.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию виновных лиц.

Прокурорская проверка также будет устанавливать соблюдение органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Прокурор области поставил результаты проверки на личный контроль.

Напомним, 15-летняя Анастасия Рудова пропала в Острове. С 13 мая её местоположение неизвестно.

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Ранее девочку уже разыскивали в Острове в январе.