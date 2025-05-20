Происшествия

Двоих псковичей осудили за вымогательство 10 млн рублей у знакомого

Двоих жителей Псковского района осудили за вымогательство и хранение боеприпасов в кружке в жилой комнате, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего и 67-летнего жителей Псковского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), одного из них также в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что в период времени с 11 августа 2020 года до 6 июля 2021 года у мужчин на почве проблем в сфере финансово-хозяйственных взаимоотношений между ними и их знакомым возник умысел на совершение вымогательства денег в особо крупном размере. Они решили вымогать деньги у знакомого под надуманным предлогом возмещения якобы понесенных финансовых потерь и неполучения части прибыли от совместной финансово-хозяйственной деятельности.

Подсудимые заранее распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми каждый являлся соисполнителем преступления.

Мужчины договорились о встрече со знакомым в одном из кафе Пскова под предлогом разговора. Их знакомый, не подозревая о преступных намерениях, пришел на встречу.

Подсудимые потребовали у него 10 000 000 рублей, угрожая насилием, после чего дали знакомому время для передачи денег.

Не добившись результата, обвиняемые вновь назначили встречу под предлогом разговора. На этой встрече они вновь потребовали 10 000 000 рублей, угрожая знакомому и причинив ему многочисленные телесные повреждения.

«После чего мужчины, посчитав, что воля их знакомого к возможному сопротивлению сломлена, а преступные действия достигли желаемого результата, отпустили потерпевшего в целях выполнения вышеуказанных преступных требований по передаче им денежных средств», - рассказали в пресс-службе судов.

Таким образом, обвиняемые совершили вымогательство.

Также суд установил, что у одного из подсудимых незаконно хранятся 30 патронов калибра 5,45х39 мм. Мужчина хранил их в кружке в жилой комнате. Данные боеприпасы к огнестрельному оружию изъяли из незаконного оборота сотрудники УМВД России по Псковской области в ходе проведения обыска.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности каждого из виновных, суд назначил наказание:

Одному мужчине в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второму - в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

В пользу их знакомого взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей.