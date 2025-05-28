Водителя большегруза осудили за дачу взятки в размере 500$ в Пыталовском районе

Водителя грузового автомобиля осудили за попытку дать взятку заместителю начальника смены на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
В марте водитель большегруза пытался передать $500 (более 42 тысяч рублей - прим. ред.) заместителю начальника смены многостороннего автомобильного пункта пропуска Убылинка.
Деньги предназначались за непривлечение к ответственности по факту нарушения при заполнении специального разрешения на проезд.