Водителя большегруза осудили за дачу взятки в размере 500$ в Пыталовском районе

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Турпоток в Пскове увеличился на 5% — Борис Елкин

На заседании Великолукской городской Думы утверждены изменения в Устав города

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Жилье в Пскове в 2024 году получили 69 детей-сирот

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