Происшествия

Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину

Арестованные за подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - его помощник Денис Попович* и клирик Никита Иванкович* - не признают вину. Об этом заявили их адвокаты в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности продления им ареста. Мещанский суд Москвы ранее установил обвиняемым срок ареста до 12 июля.

«Дело было возбуждено с нарушениями закона <...>, - сказал защитник Виктор Ларин. - Мой подзащитный является православным, поэтому вряд ли он вообще думал кого-то убить. По словам Никиты Иванковича*, митрополит Тихон для него духовный отец».

В свою очередь адвокат помощника митрополита Дениса Поповича* Мария Эйсмонт также заявила о фальсификации доказательств по делу и о невиновности своего подзащитного, пишет ТАСС.

Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта, они арестованы.

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Задержанный Попович* на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

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* включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга