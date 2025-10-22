Происшествия

Предотвращенное покушение на митрополита Тихона могло быть направлено на срыв переговоров РФ и США

В ФСБ заявили, что, по данным экспертов, предотвращенное весной текущего года покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) могло иметь целью срыв переговоров между Россией и США.

«По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта», - заявили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства в среду.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы рассчитывали, что в случае успешного покушения российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров.

В конце февраля сообщалось, что по делу о подготовке теракта в отношении митрополита Тихона в Москве были задержаны два человека: помощник митрополита Денис Попович* и клирик Никита Иванович*. Теракт планировалось совершить на территории Сретенского монастыря, пишет «Интерфакс».

В отношении задержанных было возбуждено дело по статье 30, части 2 статьи 205 (подготовка теракта) и части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

В ФСБ заявили, что «согласно чистосердечному признанию Поповича* и Иванковича*, они после начала специальной военной операции были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном, а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти».

В ЦОС сообщили, что 11 ноября в Москве, Псковской области и Республике Крым в ходе расследования были проведены обыски и допросы «лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела».

«Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича* и Иванковича* к инкриминируемым им преступлениям. Изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации», - заявили в спецслужбе.

Там отметили, что «в результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц».

Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года по 2023 год, когда по решению Священного Синода был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.

* включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга