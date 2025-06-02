Происшествия

Жилой дом горел в новосокольническом СНТ «Рассвет»

Возгорание на кухне жилого дома произошло на улице Еловой садового некоммерческого товарищества «Рассвет» в Новосокольническом районе 9 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:46. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Возгорание площадью шесть квадратных метров ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Пожарным удалось спасти садовый дом и две хозяйственные постройки.