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Продавец компенсировала порховскому магазину 115 тысяч рублей недостачи после вмешательства приставов

Женщина компенсировала порховскому магазину 115 тысяч рублей недостачи после вмешательства приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Порховском районе в продовольственный магазин приняли на работу 55-летнюю женщину. Руководство магазина заключило с ней трудовой договор и договор о материальной ответственности за ценности, переданные ей для осуществления деятельности.

По итогам ревизии, проведенной в магазине, обнаружили недостачу в размере 230 тысяч рублей. Директор магазина потребовал объяснений, но женщина не смогла что-либо пояснить по сложившей ситуации. Так как в продовольственном магазине работали 2 продавца, то директор поделил недостачу между ними.

В связи с тем, что вновь принятый на работу сотрудник добровольно не захотела платить, директор магазина обратился в суд. Суд вынес решение о взыскании ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязательств.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Порховского района. Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства. Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на расчетные счета женщины, ограничил ее в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства.

Должница компенсировала в полном объеме ущерб в размере 115 тысяч рублей.