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Ревнивую доярку приговорили к сроку в 11,6 лет за двойное убийство в Бежаницах

Женщину, убившую 52-летнего сожителя и 34-летней знакомую в Бежаницах, приговорили к сроку в 11 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Видео: прокуратура Псковской области

Суд установил, что в мае 2024 года женщина на почве ревности убила бытовым ножом своего сожителя и его знакомую, нанеся последней 21 удар ножом по телу.

Фото и видео: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

С учетом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ограничением свободы и установлением определенных обязанностей.

Напомним, во время застолья женщина вышла из дома на улицу на некоторое время. Вернувшись, она застала своего сожителя и их общую знакомую, вступающими в половую связь.

После на почве ревности женщина взяла кухонный нож и ударила им мужчину и женщину. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия.

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По неофициальной информации, подозреваемая работала дояркой.