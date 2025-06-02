Происшествия

Великолучанин погасил долг по алиментам, испугавшись общественных работ

27-летний житель Великолукского района долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей дочери. Несмотря на предупреждения судебного пристава-исполнителя, молодой отец не спешил исполнять свои обязательства. Сотрудник УФССП России по Псковской области применил комплекс мер принудительного воздействия,однако ситуация изменилась только после личного приёма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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Должнику разъяснили последствия, что в случае неуплаты в отношении него будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Услышав, что он может оказаться на общественных работах у всех на виду, парень быстро пересмотрел позицию и погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей.

«Лучше я буду каждый месяц платить четверть зарплаты, чем оказаться в неприятной ситуации», — признался он. Теперь алиментщик пообещал платить добровольно и вовремя.