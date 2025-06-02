Происшествия

Телефонные мошенники похитили у великолучанки 33 тысячи рублей

У жительницы Великолукского района телефонные мошенники похитили 33 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Указанные средства перечислены потерпевшей на абонентский номер, зарегистрированный на жителя города Москвы, который, получив возможность распорядиться поступившими на его счет средствами, не принял мер к их возврату собственнику.

В целях защиты прав потерпевшей и. о. прокурора района в Щербинский районный суд Москвы направил исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения на сумму 33 000 рублей.

Указанное исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении.