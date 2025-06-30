Происшествия

Подравшиеся в Финском парке Пскова лошадницы не поделили территорию

На драку несовершеннолетних лошадниц в Финском парке Пскова обратила внимание полиция после публикации в Псковской Ленте Новостей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские провели проверку по факту публикации в СМИ и соцсетях фрагмента конфликта владелец лошадей. Менее чем за сутки установлены личности участниц инцидента. Ими оказались несовершеннолетние девушки - выпускницы псковского лицея и школы, обеим девушкам по 17 лет. Причина драки - конфликт из-за осуществления деятельности на территории у детской площадки в Финском парке, владелицы животных не смогли мирно решить, кто будет катать детей на указанной территории, и словесный конфликт перерос в применение физической силы.

По данному факту составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ по факту мелкого хулиганства, материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних города Пскова. Кроме того, составлены материалы по статье 6.1.1 за нанесение побоев участниками конфликта.

Дополнительно готовятся документы для привлечения девушек к ответственности по факту нарушения закона Псковской области за выгул животных в неположенном месте.

Напомним, драка между двумя лошадницами произошла на фестивале «Виноград» в Пскове.

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Нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля 2024 года.

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