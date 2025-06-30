Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО

Драка между двумя лошадницами произошла на фестивале «Виноград» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
Противоречия приняли неразрешимый характер. Словесная перепалка сменилась женским рукоприкладством.
Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля 2024 года.
В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.
Подробнее о борьбе с катанием на лошадях в псковских парках слушайте в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Эногастрономический фестиваль «Виноград» проходит в Пскове с 27 июня по 6 июля.