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Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО

01.07.2025 11:54|ПсковКомментариев: 0

Драка между двумя лошадницами произошла на фестивале «Виноград» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Противоречия приняли неразрешимый характер. Словесная перепалка сменилась женским рукоприкладством.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля 2024 года.

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В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.

Подробнее о борьбе с катанием на лошадях в псковских парках слушайте в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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Эногастрономический фестиваль «Виноград» проходит в Пскове с 27 июня по 6 июля. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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