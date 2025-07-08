Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на псковских медработников

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина региональное следственное управление возбудило уголовное дело по факту нападения мужчины на медиков бригады скорой медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, вечером 2 июля мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие на автодороге Санкт-Петербург - Невель, в результате чего получил травму головы, после чего высказывал оскорбления и угрозы в адрес прибывших на место фельдшера и медбрата бригады медицины катастроф скорой медицинской помощи и избил их.

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В настоящее время следователи допрашивают очевидцев произошедшего, назначили необходимые судебные экспертизы, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.