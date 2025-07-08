Происшествия

Вторые сутки продолжается поиск пенсионера из новоржевской деревни

Вторые сутки продолжается поиск 82-летнего Олега Карлинского из деревни Извоз Новоржевского округа. 20 июля в районе 14:00 вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка и видео: «ЛизаАлерт»

«Пожалуйста, вглядитесь в лицо на ориентировке. Возможно, вы подвозили похожего мужчину, встречали его на улице, перекидывались парой слов в магазине или на остановке. Есть поиски, с которыми нам не справиться без вашей помощи. И это именно тот случай, когда добиться результата мы можем только вместе», - призвали в отряде.

Напомним, приметы пенсионера: рост 152 см, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. Был одет в тёмно-серо-зелёную рубашку в клетку, бирюзовую футболку, чёрные штаны, голубые тапки, чёрную кепку.

Любую имеющуюся информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.