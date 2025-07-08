Происшествия

Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК

На 74-ом году ушел из жизни преподаватель Великолукской академии физической культуры и спорта Николай Игнатенков, сообщили группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: ВЛГАФК

«Николай Игнатенков работал в академии с 1978 года. Он был искренне предан своему делу, пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег и студентов. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал», - сказали в академии.

Напомним, преподавателя кафедры спортивных игр Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Николая Игнатенкова разыскивали в Псковской области.