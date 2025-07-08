Происшествия

Кладбище в поселке Идрица Себежского района пострадало при урагане

Кладбище в рабочем поселке Идрица Себежского района завалило деревьями после урагана, сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Olga Olga / «Подслушано в Себеже»

«Ураган оставил страшный след на кладбище: могилы разбиты, памятники разрушены!» - говорится в публикации.

Фото: «Подслушано в Себеже»

Родственники усопших отмечают, что имеются трудности с ликвидацией последствий, просят помощи у администрации.

Напомним, грозовой фронт нанес большой урон рабочему поселку Идрица 31 июля.

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