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Происшествия

Более 250 тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

06.08.2025 17:06|ПсковКомментариев: 0

Несколько жителей Псковской области стали жертвами мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

По версии следствия, жителям Пскова и Стругокрасненского муниципального округа звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками неких финансовых структур. В частности, они сообщили своим собеседникам, что им во избежание серьезных финансовых потерь необходимо срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета». Кроме того, в очередной раз мошенники заинтересовывают потерпевших предложениями дополнительного заработка.

В результате потерпевшие не досчитались в общей сложности более 250 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи с этим полицейские напоминают жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.

«Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС - коды и пароли, присылаемые банковскими учреждениями. Если вам звонят подозрительные незнакомцы, кем бы они ни представлялись, сразу же прекратите этот разговор и положите трубку. Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые вам сообщают неизвестные «доброжелатели». Если же вы все-таки стали жертвой или свидетелем мошенничества - немедленно обратитесь в полицию и проинформируйте о случившемся. Следует также сообщить о произошедшем в соответствующее банковское учреждение», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Теги: #мошенники #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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