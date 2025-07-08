Происшествия

Продолжается суд над Львом Шлосбергом* по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Продолжается суд над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом* по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Рассмотрение дела проходит в мировом судебном участке №38 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Пока Шлосберг* офлайн»

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Смотрите также Уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* направлено в суд

По информации Telegram-канала «Пока Шлосберг* офлайн», сегодня сторона защиты начнет представлять свои доказательства.

Смотрите также В псковском суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга*

* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов