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Уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* направлено в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблока» Льва Шлосберга*. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №38 города Пскова для рассмотрения по существу.

Как сообщили в СК, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.