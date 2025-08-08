Убившего своего помощника машиниста псковский суд отправил в психиатрическую лечебницу

Машиниста в Псковском районе отправят на лечение в психиатрическую больницу после убийства помощника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что машинист, страдающий хроническим психическим расстройством, в ходе конфликта со своим помощником избил жертву ногами и кулаками по различным частям тела, а также ударил ножом в грудь.
После этого машинист вытолкнул помощника через открытую дверь грузового поезда на ходу, в итоге потерпевший умер.
Мужчину признали невменяемым и назначили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.