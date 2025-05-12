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В Псковской области признали невменяемым машиниста, убившего своего помощника

Завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста, убившего своего помощника на перегоне «Струги-Красные – Плюсса», сообщили Псковской Ленте Новостей в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Дело было возбуждено в отношении машиниста сменной локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Дно Октябрьской дирекции тяги, совершившего убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия, 31 августа 2024 года машинист сменной локомотивной бригады, находясь в задней секции тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту «Псков Товарный – Лямцево», вступил в конфликт со своим помощником. В ходе конфликта он избил потерпевшего, а также несколько раз ударил его ножом в грудь, после чего вытолкнул мужчину через открытую дверь тепловоза на ходу поезда на 198 км перегона «Струги Красные – Плюсса». В результате потерпевший скончался.

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«В ходе расследования уголовного дела мужчине проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В настоящее время он не способен осознавать характер своих действий, не может участвовать в следственных действиях и судебном процессе, представляет опасность для себя и окружающих», - заключили в следственном управлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Кроме того, в настоящее время следственным отделом расследуется уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами ОАО РЖД» по факту работы лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, с психическим расстройством, и не расформирования локомотивной бригады в день убийства при наличии к этому оснований (статья 293 УК РФ).