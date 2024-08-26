Происшествия

Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту убийства на железной дороге, по факту убийства помощника машиниста возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что 31 августа машинист эксплуатационного локомотивного депо Дно Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения тяги, находясь в кабине тепловоза, следовавшего по перегону железнодорожных станций «Струги-Красные – Плюсса» Псковской области, в ходе конфликта с помощником машиниста, нанес руками последнему множественные удары по различным частям тела, а также нанес удары ножом в область грудной клетки.

После этого он вытолкнул пострадавшего через открытую дверь задней секции двигавшегося тепловоза грузового поезда. От полученных травм мужчина скончался. Допрошенный в качестве обвиняемого вину в преступлении признал. Следователем проводится комплекс следственных действий, также в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.