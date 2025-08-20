Происшествия

Огнеборцам удалось спасти жилой дом и магазин при пожаре в Кунье

Специалисты МЧС ликвидировали возгорание в нежилом доме на улице Дзержинского в рабочем поселке Кунья 27 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Реагировали шесть специалистов и две единицы техники, спасен жилой дом, магазин и сарай.

В этот же день в 14:24 поступило сообщение о возгорании нежилого дома на Октябрьском переулке в Новосокольниках. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.