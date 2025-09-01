Пожар произошел на Октябрьском проспекте в Пскове

Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на Октябрьском проспекте в Пскове. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Оперативно прибывшими к месту огнеборцами пожар был локализован, ликвидировано открытое горение, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.
Видео: ГУ МЧС России по Псковской области
В ходе тушения пожара эвакуированы 6 газовых баллонов и 3 легковых автомобиля.
На месте работают 21 специалист МЧС России и 7 единиц техники.
Работы по ликвидации пожара продолжаются, причины уточняются.