Происшествия

Пожар произошел на Октябрьском проспекте в Пскове

Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на Октябрьском проспекте в Пскове. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Оперативно прибывшими к месту огнеборцами пожар был локализован, ликвидировано открытое горение, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео: ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе тушения пожара эвакуированы 6 газовых баллонов и 3 легковых автомобиля.

На месте работают 21 специалист МЧС России и 7 единиц техники.

Работы по ликвидации пожара продолжаются, причины уточняются.