Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу из магазина на улице Труда

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Пскове 17 сентября гражданина, который совершил хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 11.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из гипермаркета улица Труда поступил сигнал «тревога».

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала материальные ценности. По факту кражи проводится проверка.