Происшествия

В Великих Луках раскрыли кражу скутера

Полиция раскрыла уличную кражу скутера в Великих Луках. По версии следствия, злоумышленник свободным доступом похитил от дома на проспекте Ленина скутер. Ущерб от кражи составил 47 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, был установлен подозреваемый - местный житель 1994 года рождения. Похищенное имущество изъяли.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.