Происшествия

Псковичка получила наказание за ложный донос о преступлении

Жительницу города Пскова, которая совершила заведомо ложный донос о совершении преступления, приговорили к обязательным работам, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июне 2025 года осужденная, на фоне произошедшего ранее конфликта с гражданином, возникшем из-за чувства ревности к нему, зная о том, что никаких преступлений в отношении нее не совершалось, и сообщенные ей сведения будут являться ложными и не соответствующими действительности, вводя в заблуждение правоохранительные органы, сообщила сотрудникам правоохранительных органов ложные сведения о совершении гражданином в отношении неё преступления – угрозы убийством.

Суд, рассмотрев дело, признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 306 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ.