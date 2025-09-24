Происшествия

Псковский суд в разы снизил размер компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование

Псковский областной суд значительно снизил размер компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование с 700 000 до 200 000 рублей, удовлетворив апелляционную жалобу Министерства финансов РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Рассмотрено гражданское дело по апелляционным жалобам Министерства финансов Российской Федерации и С. на решение Великолукского городского суда по иску к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Свои требования истец обосновала тем, что по возбужденным в отношении неё уголовным делам она обвинялась в совершении должностных преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ. В последующем уголовное преследование С. было прекращено ввиду ее непричастности к совершению указанных преступлений. Причиненные истцу нравственные страдания были оценены ею в 30 миллионов рублей.

Решением Великолукского городского суда Псковской области исковые требования С. были удовлетворены частично и с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда по результатам апелляционного рассмотрения изменила указанное решение и с учетом фактических обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца взыскала в ее в пользу компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.