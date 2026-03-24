Четыре пала травы зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на четыре ландшафтных пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Палы травы на общей площади 1,45 га произошли в Гдове, Опочке, Плюссе и Пустошке.

Помимо этого, огнеборцы отреагировали на два техногенных пожара.

Главное управление МЧС России по Псковской области просит соблюдать правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, для раннего обнаружения возгорания установить в жилье автономный пожарный извещатель.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.