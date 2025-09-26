Происшествия

Несколько домов в центре Пскова остались без воды

Несколько домов в центре Пскова остались без воды из-за ремонта дороги на улице Некрасова, во время которого была повреждена труба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

«На Некрасова идет ремонт дороги. Сегодня в 17:00 дорожники делали какую-то часть и во время этого ремонта повредили трубу. Сначала вода хлестала по всей улице Советской. Когда ее налилось уже достаточное количество, приехали аварийщики. Поняли, что они не могут устранить эту проблему, и просто отключили воду, причем не только питьевую воду, а всю воду в центре: на улице Советской, 54 и 56, улице Некрасова, 8 - вообще нигде нет в этом районе. Сейчас наконец-то подъехала аварийная машина, они не собираются пока устранять проблему, потому что ночью у них нет бригады, но они привезли техническую воду. Можно к этой желтой бочке подойти с ведрами, с любыми другими емкостями, наполнить, чтобы отнести домой. Из того, что они говорят сейчас: завтра утром приедет аварийная бригада и начнет какую-то работу. Во сколько закончат, как у них это получится, вообще не совсем понятно. И когда вода вернется в центр города, тоже не совсем понятно», - сообщила местная жительница.