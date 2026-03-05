«Погибли 10 питомцев»: псковскую кошатницу могут принудительно отправить на лечение

Прокуратура города Пскова утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера к женщине, по вине которой погибли 10 котов. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

«Прокуратура города Пскова утвердила постановление о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Женщина признана невменяемой и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении.

В ходе следствия установили, что в период с марта по май 2025 года женщина, находясь в состоянии невменяемости (что подтверждено заключением судебной психиатрической экспертизы), содержала в своей квартире 53 кота.

При этом она не желала нести материальные затраты на содержание животных и не обеспечила им условий, соответствующих ветеринарным нормам.

Животные находились в помещении длительное время в скученном состоянии, ️при отсутствии зон выгула и туалета, ️с недостаточным количеством лотков и наполнителя, а также в антисанитарных условиях, при скоплении биологических отходов и продуктов жизнедеятельности.

Такое содержание повлекло за собой истощение животных и гибель 10 котов.

Действия женщины подпадают под признаки общественно опасного деяния, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель).

В связи с психическим расстройством уголовное дело прокурором направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.

Санкция статьи предусматривает наказание для вменяемых лиц, совершивших подобное преступление, в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.