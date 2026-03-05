Директора ООО «ДСМУ» начнут судить за взятку Грацкому в виде участка 11 марта

Псковский городской суд принял к производству уголовное дело в отношении руководителя строительной организации ООО «ДСМУ» Манвела Азояна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому в виде земельного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Органом следствия Азояну предъявлено обвинение в том, что он, действуя от имени возглавляемого им юридического лица, основным видом деятельности которого является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, из корыстных побуждений передал Грацкому, занимавшему должность начальника УГХ администрации города Пскова, лично в качестве взятки во владение и пользование земельный участок стоимостью 1 500 000 рублей. Взятку он дал за совершение Грацким действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов, подписанию актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 11 марта.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Азоян арестован до 1 апреля.

Грацкого в свою очередь также судят за то, что осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского округа стоимостью 1,5 миллиона рублей. Участок он оформил на свою мать.

Сейчас Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).