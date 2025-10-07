Происшествия

Льву Шлосбергу* запретили пользоваться интернетом

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* запретили отправлять почтово-телеграфные сообщения и использовать средства связи, а также интернет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском суде.

Напомним, Псковский городской суд отказался по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области продлевать срок содержания под домашним арестом на 2 месяца в отношении Льва Шлосберга* и заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Шлосберга* обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, 12 января 2025 года Лев Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали в Псковском городском суде 11 июня. 7 октября суд изменил меру пресечения. Такое решение принял судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун. Заседание было открытым.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.