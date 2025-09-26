Происшествия

Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга*

Псковский городской суд отказался по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области продлевать срок содержания под домашним арестом на 2 месяца в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили в Telegram-канале «Пока Шлосберг* офлайн».

Шлосберга* обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Смотрите также Льва Шлосберга* отправили под домашний арест

По версии следствия, 12 января 2025 года Лев Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали в Псковском городском суде 11 июня. Сегодня, 7 октября, суд изменил меру пресечения Льву Шлосбергу* на запрет определённых действий.

Такое решение принял судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун. Заседание было открытым.

Смотрите также Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Льва Шлосберга*

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.