Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Воркаут в Пскове
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
вишневый сквер
вкусно и полезно плавленый сыр
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Происшествия 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 07.10.2025 14:180 За пять лет отряд «ЛизаАлерт» нашел в Псковской области почти 900 пропавших человек 07.10.2025 13:250 Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга* 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025 11:430 Псковича задержали за кражу спиртных напитков 06.10.2025 18:150 Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 30.09.2025 14:530 Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга*

07.10.2025 13:25|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд отказался по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области продлевать срок содержания под домашним арестом на 2 месяца в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили в Telegram-канале «Пока Шлосберг* офлайн». 

Шлосберга* обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, 12 января 2025 года Лев Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали в Псковском городском суде 11 июня. Сегодня, 7 октября, суд изменил меру пресечения Льву Шлосбергу* на запрет определённых действий. 

Такое решение принял судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун. Заседание было открытым. 

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович* экс-председатель Псковского регионального отделения «Яблока»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 44 человека
07.10.2025, 14:180 За пять лет отряд «ЛизаАлерт» нашел в Псковской области почти 900 пропавших человек 07.10.2025, 14:090 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы. ВИДЕО 07.10.2025, 14:090 Благотворительный концерт состоялся в псковском Доме профсоюзов 07.10.2025, 14:030 Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
07.10.2025, 13:510 Суд обязал предпринимателя демонтировать настенное панно в Великих Луках 07.10.2025, 13:420 ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно 07.10.2025, 13:320 Расписание пригородных поездов изменится на участке Шаховская — Великие Луки 07.10.2025, 13:250 Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга*
07.10.2025, 13:210 ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой 07.10.2025, 13:140 Загородный лагерь «Нептун» в Псковском районе хотят восстановить к 2026 году 07.10.2025, 13:100 Нобелевскую премию присудили за работы в области квантовой физики 07.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о старте отопительного сезона в Пскове
07.10.2025, 13:020 На 98-м году жизни в Пскове умер участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк 07.10.2025, 12:580 Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре 07.10.2025, 12:480 Псковичи могут подать заявку на первый ИТ-форум «Цифровые решения» 07.10.2025, 12:400 Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45
07.10.2025, 12:270 Художники из разных городов Северо-Запада приехали на пленэр в «Михайловское» 07.10.2025, 12:220 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове 07.10.2025, 12:210 Вечерние «Ласточки» между Псковом и Петербургом 7 октября стартуют по расписанию 07.10.2025, 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела
07.10.2025, 12:060 Оборот биоэквайринга в РФ за 9 месяцев 2025 года составил более 116 млрд рублей 07.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет 07.10.2025, 11:520 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдет 24-25 ноября 07.10.2025, 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос  
07.10.2025, 11:430 Псковича задержали за кражу спиртных напитков 07.10.2025, 11:270 Профсоюзы Псковской области возложили цветы к мемориалу в Выбутах. ФОТО 07.10.2025, 11:100 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы 07.10.2025, 11:000 Два автомобиля столкнулись напротив дивизии на улице Маргелова в Пскове
07.10.2025, 10:520 Большинство респондентов ПЛН высказались против единого платежного документа за ЖКУ 07.10.2025, 10:420 ВТБ: Развитие открытого банкинга потребует усиления устойчивости банковских приложений и сервисов в 2-3 раза 07.10.2025, 10:320 За попытку нелегального ввоза почти 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже 07.10.2025, 10:210 Бархатный сезон на юге РФ завершится к концу недели
07.10.2025, 10:120 Глава Минтруда не поддержал идею ввести «налог на тунеядство» 07.10.2025, 10:000 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет 07.10.2025, 09:500 Самодельное взрывное устройство искали силовики во время тренировки в Великих Луках 07.10.2025, 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»
07.10.2025, 09:380 Молодежь СЗФО предпочитает одну банковскую карту ― опрос ВТБ  07.10.2025, 09:340 Рэпер Macan отправится на срочную службу 07.10.2025, 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025, 09:000 ГОСТ с требованиями к школьным стульям вступит в силу в ноябре
07.10.2025, 08:400 Назад в детство: игра в ресторане «СтругановЪ» 07.10.2025, 08:200 Память преподобного Гавриила Седмиезерского чтят православные 7 октября 07.10.2025, 08:000 Банки нарушают закон о запрете спам-звонков 07.10.2025, 07:300 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 73 года
07.10.2025, 07:000 Всероссийский День беременных отмечают 7 октября 06.10.2025, 22:002 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог 06.10.2025, 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети» 06.10.2025, 21:200 В псковском следственном изоляторе прочли стихи Есенина
06.10.2025, 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках 06.10.2025, 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов 06.10.2025, 20:450 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой. ВИДЕО 06.10.2025, 20:400 ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества
06.10.2025, 20:390 Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе 06.10.2025, 20:200 В Госдуме предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку 06.10.2025, 20:000 День в истории ПЛН. 6 октября 06.10.2025, 19:400 Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике состоится в Пскове
06.10.2025, 19:250 Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино 06.10.2025, 19:200 В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок 06.10.2025, 19:170 На трех участках трассы Р-23 в Псковской области 7 октября введут реверсивное движение 06.10.2025, 19:000 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? ВИДЕО
06.10.2025, 18:470 Псков на один день стал столицей джампинга 06.10.2025, 18:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 октября 06.10.2025, 18:150 Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове 06.10.2025, 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой
06.10.2025, 17:530 Людмилу Лукьянову назначили зампредом Псковского городского суда 06.10.2025, 17:490 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола? 06.10.2025, 17:450 Любовь Трифонова: Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения 06.10.2025, 17:450 От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина
06.10.2025, 17:320 Зараженный гранулоцитарным анаплазмозом клещ выявлен в Великих Луках 06.10.2025, 17:260 Чемпиона в ритм-симуляторе Just Dance определили в Пскове 06.10.2025, 17:190 Единый день приема участников СВО по вопросам медицины состоится в Псковской области 06.10.2025, 17:090 ЗАО «ЗЭТО» удостоили наград на международной выставке в Уфе
06.10.2025, 17:050 В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек 06.10.2025, 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 16:380 Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы 06.10.2025, 16:300 Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru