Происшествия

Самолечение довело жительницу Псковской области до стероидного дерматита

В кожно-венерологический диспансер обратилась женщина, которая долгое время использовала гормональные мази для самостоятельного лечения акне. В результате неправильного подхода к терапии у нее развился стероидный дерматит, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

В министерстве рассказали, что лечение периорального (стероидного) дерматита и его форм начинается с отмены всех косметических средств и применявшихся ранее мазей, в особенности кортикостероидных препаратов.

Пациентке назначен курс криомассажа и местная терапия в виде мази.

«Не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачу для постановки точного диагноза и назначения правильного лечения. Самолечение опасно, так как может привести к ухудшению состояния и развитию осложнений», - обратились к жителям региона сотрудники сферы здравоохранения.