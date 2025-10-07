Происшествия

Желание провести отпуск за границей побудило жителя Новосокольников вернуть долг

Приставы помогли взыскать долг по договору займа в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области, в суд обратился индивидуальный предприниматель, который в прошлом году одолжил знакомому 31-летнему жителю Новосокольников крупную сумму денег.

По данным дела, между сторонами был заключён официальный договор займа, в котором чётко прописаны все условия: сумма займа, процентная ставка и срок возврата денежных средств. Однако по истечении оговорённого срока заёмщик отказался возвращать долг.

«Несмотря на наличие подписанного договора и чёткое понимание своих обязательств, ответчик игнорирует все требования о возврате денежных средств», — прокомментировал представитель истца.

Судья, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с 31-летнего жителя Новосокольников задолженность по договору займа в размере 214 тысяч рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Должника предупредили о возбужденном в его отношении исполнительном производстве. Также мужчину предупредили о применении принудительных мер в случае уклонения от выплаты положенных взыскателю денежных средств. В целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, принадлежащем должнику.

Данные меры не ускорили темпов выплаты компенсации, в связи с чем сотрудник ведомства взыскал с неплательщиков исполнительский сбор в размере 6 тысяч. Дополнительной штрафной санкцией стал запрет в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Узнав о запрете на выезд за границу, должник срочно явился к судебному приставу. Мужчина планировал семейный отпуск, но запрет на пересечение границы заставил его оперативно решить вопрос с задолженностью.

На приёме гражданин не только узнал порядок снятия ограничений, но и полностью погасил всю сумму долга, чтобы успеть отправиться в запланированный отпуск.

Денежные средства поступили на депозитный счет структурного подразделения ведомства, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.