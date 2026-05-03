 
Происшествия

Более 10 украинских БПЛА уничтожили над Псковской областью ночью

Режим беспилотной опасности отменен на территории всей Псковской области, сообщил губернатор региона в своем Мах.

«Аэропорт Псков работает штатно. Ограничения в работе связи и интернета сняты! Оперативные службы продолжают функционировать в режиме повышенного внимания», - сказал Михаил Ведерников.  

Прошедшей ночью силами ПВО в небе над Псковской областью нейтрализовано более десяти БПЛА противника 

«При обнаружении БПЛА и их отдельных элементов не приближайтесь к ним, незамедлительно звоните 112 или 72-52-00. Всем хорошего дня, следите за информацией и берегите себя!»  - заключил глава региона.

