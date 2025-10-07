Происшествия

Дом сгорел в невельской деревне Усть-Долыссы

Возгорание в жилом доме, пристройке и хозяйственной постройке произошло в деревне Усть-Долыссы Невельского муниципального округа 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 23:13 областные пожарные совместно со специалистами МЧС России ликвидировали возгорание. Сгорели жилой дом, пристройка и хозяйственная постройка. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

Огнеборцам удалось спасти две хозяйственные постройки. Всего привлекались семь специалистов и две единицы техники.