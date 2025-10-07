Происшествия

Жилой дом горел в новосокольнической деревне Минино

Возгорание жилого дома произошло в деревне Минино Новосокольнического района 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:05. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки на кухне. Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 18:39 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание неэксплуатируемого строения в деревне Тулубьево Великолукского района. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались восемь специалистов и две единицы техники.