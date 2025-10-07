Происшествия

Около трех миллионов рублей перевели жители Псковской области кибермошенникам

Жертвами дистанционных мошенников стали некоторые жители Псковской области. Причиненный ущерб составил в совокупности около трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, нескольким жителям Пскова, Псковского и Великолукского муниципальных округов звонили и обращались через мессенджеры неизвестные, которые представлялись собственниками недвижимости, юристами, сотрудниками банковских учреждений и других организаций. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, незнакомцы предложили собеседникам для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов срочно перевести сбережения на «безопасные счета». А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе шубы. Кроме того, аферисты завладели деньгами отдельных доверчивых людей под предлогом сдачи жилья в аренду.

В итоге потерпевшие, доверившись этим «доброжелателям», лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.