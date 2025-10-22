Происшествия

Человек погиб при пожаре в доме в гдовской деревне Каменка

Человек погиб при пожаре в доме в гдовской деревне Каменка 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Специалисты противопожарной службы области реагировали на сообщение о сгоревшем жилом доме в деревне Каменка Гдовского муниципального округа.

Прибывшие пожарные обнаружили тело погибшего – личность устанавливается. Причиной возгорания, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении.