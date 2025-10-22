Происшествия

Жилой дом и хозпостройка горели в порховских деревнях

Жилой дом горел в порховской деревне Шмойлово 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В 07:27 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Шмойлово Порховского муниципального округа. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Спасена хозяйственная постройка. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером этого же дня специалисты МЧС России ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на улице Молодежной в деревне Верхний Мост Порховского муниципального округа.

Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки. На месте работали пять специалистов и две единицы техники.