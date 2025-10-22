Происшествия

Ошибка самолечения: псковская пенсионерка два месяца безуспешно боролась с вульгарной пузырчаткой

67-летняя пациентка обратилась в кожно-венерологический диспансер Псковской области с жалобами на болезненные высыпания после двух месяцев безуспешного самолечения. Врачи диагностировали у пенсионерки вульгарную пузырчатку — серьезное дерматологическое заболевание, требующее длительной терапии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

При составлении анамнеза выяснилось, что проблема началась с покраснения кожи голеней и появления пятен на животе. Постепенно процесс прогрессировал, стал появляться зуд , который провоцировал появление расчесов, а затем и корочек.

В попытке справиться с болезнью самостоятельно женщина использовала различные мази. Однако самолечение не только не помогло, но и серьезно усугубило ситуацию. Кожа стала краснеть еще сильнее, появился озноб, который постепенно нарастал. Через полтора месяца от начала заболевания на коже голеней и живота стали появляться пузыри.

Именно в таком тяжелом состоянии пациентка наконец обратилась к специалистам КВД и была немедленно направлена в стационар с диагнозом «вульгарная пузырчатка». Хотя лечение болезни доброкачественное, оно требует длительной терапии.