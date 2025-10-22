Происшествия

В закупках медизделий для великолукской больницы усмотрели нарушение конкурентных процедур

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск, поданный в интересах Псковской областной клинической больницы к ИП Семененко О.И., о признании недействительными договоров и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с предпринимателя в пользу учреждения более 10 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 2 декабря.

Между Великолукской межрайонной больницей и ИП Семененко О.И. был заключен ряд договоров на поставку медицинских изделий на общую сумму более 23,3 миллиона рублей. Как установлено в ходе следственной проверки, данные договоры заключены в обход конкурентных процедур в условиях преступной договоренности между сотрудником контрактной службы учреждения и предпринимателя. Также установлено превышение средней цены поставляемого товара.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратура обратилась в суд в интересах субъекта РФ Псковской области.

Смотрите также Что будет с больницей и с нами?

В арбитражном суде напомнили, что на основании распоряжения правительства Псковской области от 27 ноября 2023 года №955-р, произошла реорганизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская клиническая больница», о чем 29 марта 2024 года внесена запись о прекращении деятельности юридических лиц, присоединенных к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница».