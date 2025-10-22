Происшествия

В заброшенном доме в Новоржевском округе пресекли выращивание конопли

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность жителя Новоржевского муниципального округа, который выращивал наркорастения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские установили, что на территории заброшенного участка в пустующем частном доме мужчина 1992 года рождения выращивал и высушивал кусты конопли.

При осмотре домовладения оперативники обнаружили кусты марихуаны, а также части невысушенных растений. Масса изъятого составила более 30 килограммов: порядка 20 килограммов марихуаны в сухом виде, более 11 килограммов части невысушенных растений конопли и около 40 граммов наркотического средства маковой соломы, что является крупным размером.

Следственным отделением МО МВД России «Бежаницкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.