Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в печорской деревне Чальцево

Возгорание жилого дома произошло в деревне Чальцево Печорского муниципального округа 11 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 15:06. Огонь повредил помещения двух комнат. При ликвидации пожара обнаружен погибшим мужчина 1948 года рождения. Причиной, предположительно, стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении.

Спасены две хозяйственные постройки. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.