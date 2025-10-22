Пожары из-за неосторожного курения в Псковской области с начала года унесли жизни 23 человек

С начала 2025 года в Псковской области по причине неосторожного обращения с огнем при курении произошел 41 пожар, в результате которых погибли 23 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.
Фото: Freepik / автор montypeter
«Как известно, курение - это достаточно вредная привычка, однако не все задумываются, что в совокупности с проявленной небрежностью она становиться по-настоящему опасной, нанося ущерб имуществу, здоровью и жизни», - отметили в МЧС.
По статистике, наиболее часто возгорания происходят по причине неосторожного обращения с огнём.
МЧС напоминает, чего категорически нельзя делать:
- курить в кровати, в уставшем состоянии или в состоянии алкогольного опьянения;
- курить рядом с легковоспламеняющимися материалами;
- использовать в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;
- выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, так как можно не заметить небольшие тлеющие частицы;
- выбрасывать непогашенные сигареты из окна или балкона.
В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно нужно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».