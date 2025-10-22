Происшествия

Псковская пара обвиняется в кражах во время ночных поисков кошки

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Пскова и ее друга. Они обвиняются в серии краж из квартир, которые, по их словам, были совершены в ходе поисков сбежавшей кошки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установило следствие, инцидент произошел в мае этого года. Вечером из квартиры 42-летней псковички выбежала кошка, и женщина отправилась на ее поиски в подъезд. Спускаясь по этажам, она заметила приоткрытую дверь в одну из квартир и, решив проверить, не забрел ли туда питомец, зашла внутрь. Увидев на тумбочке чужую сумку, которая ей понравилась, она похитила ее. Вернувшись домой, женщина обнаружила в сумке мобильный телефон, банковские карты, серебряные серьги и очки в футляре. Она осознала необходимость вернуть чужое имущество, о чем рассказала гостившему у нее знакомому. Однако он посоветовал сделать это утром, а затем самостоятельно закопал похищенное в парке рядом с домом.

На следующий день около трех часов ночи пара вновь отправилась на поиски кошки. На этот раз им попалась еще одна квартира с приоткрытой дверью, где горел свет и работал телевизор. Женщина вошла внутрь и, пробравшись в комнату, увидела спящего на кровати мужчину. От шума он проснулся, но обвиняемая, сказав ему «спите-спите», вышла. Тем временем ее сообщник успел обыскать шкаф и похитить шкатулку с золотыми украшениями (цепочками, кулонами) и медалью, которые затем спрятал в подъезде.

Их противоправная деятельность была пресечена в тот же день. Пришедшие по следам злоумышленников сотрудники полиции задержали пару. Мужчина добровольно показал, где закопал сумку и спрятал украшения, которые были изъяты.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшие утверждали, что двери в квартиры были закрыты, но не заперты, в свою очередь обвиняемые говорят, что двери были приоткрыты.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу и находятся в СИЗО. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.