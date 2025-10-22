Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Гельдт»
где подают лучший завтрак
Доставка газа прекращается с 1 января
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Канцеляризмы захватывают язык
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 18.11.2025 09:500 15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных 17.11.2025 19:200 Нарушившего меру пресечения островича взяли под стражу 17.11.2025 18:400 Продавца наркотиков из Петербурга арестовали в Пскове 17.11.2025 15:290 В Стругокрасненском округе при пожаре погибла пенсионерка 17.11.2025 13:370 Пропавшего мужчину в зеленых сапогах разыскивают в Пустошкинском округе
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных

18.11.2025 09:50|ПсковКомментариев: 0

Возгорание в квартире жилого дома произошло на улице Мира в рабочем поселке Струги Красные 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 5:31. В комнате огонь повредил стену, потолок и пол. Помещение закопчено по всей площади. При ликвидации была обнаружена погибшей 79-летняя женщина. По факту гибели проводится проверка следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области.

Возможной причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного прибора. Огнеборцы эвакуировали 15 человек и спасли жилой дом. Привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 27 человек
18.11.2025, 11:190 IV Фестиваль анимации и литературы стартует в «Михайловском» в декабре 18.11.2025, 11:090 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2. ВИДЕО 18.11.2025, 11:020 Умер актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков 18.11.2025, 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря
18.11.2025, 10:480 Фотофакт: Псков проснулся под снежным покровом 18.11.2025, 10:430 Названа возможная дата проведения прямой линии с Путиным 18.11.2025, 10:300 От фундамента до кровли: гид по лучшим строительным смесям для псковичей 18.11.2025, 10:220 Завершен капитальный ремонт дома на улице Боровой в Пскове
18.11.2025, 10:160 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области 18.11.2025, 10:040 Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД 18.11.2025, 10:010 Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО 18.11.2025, 09:580 «Придумано и сделано в России»: гобелен «Лесная тайна»
18.11.2025, 09:500 15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных 18.11.2025, 09:410 Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году 18.11.2025, 09:190 От разбитых окон до крупных городских турниров: Как в Пскове Любительскую футбольную лигу создали 18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского
18.11.2025, 08:400 Ушел из жизни гдовский экс-депутат Дмитрий Ашихмин 18.11.2025, 08:201 Впервые в истории псковского хоккея у команды появился собственный маскот 18.11.2025, 08:000 Антибиотики не работают при гриппе - эксперт 18.11.2025, 07:400 На «Госуслугах» можно будет измерить скорость интернета
18.11.2025, 07:000 День рождения Деда Мороза празднуют в России 18 ноября 17.11.2025, 23:280 Молодой водитель устроила тройное ДТП на улице Поземского в Пскове 17.11.2025, 22:580 Уточнена информация о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе: один погиб и трое ранены 17.11.2025, 22:000 Как продукты могут способствовать поднятию настроения, рассказал нутрициолог
17.11.2025, 21:400 Массовое катание в честь Всемирного дня студентов состоялось в Пскове 17.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 17.11.2025, 21:000 Первый снег выпал в «Михайловском». ФОТО 17.11.2025, 20:420 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове
17.11.2025, 20:400 Спектакль «Шахтерская дочь» покажут в колледже искусств в Пскове 17.11.2025, 20:300 Т1 Облако: Кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии 17.11.2025, 20:200 Федерация по джампинг-фитнесу Псковской области привезла гран-при с московского кубка 17.11.2025, 20:100 Глава ИТ-холдинга Т1: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ
17.11.2025, 20:040 ДТП произошло на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове 17.11.2025, 20:011 В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 17.11.2025, 20:000 Монахиня Иустиния скончалась в Псково-Печерском монастыре 17.11.2025, 19:400 Благоустройство подъезда к Москвинской школе произвели в Псковском районе
17.11.2025, 19:360 Тренер сборной России по футболу Карпин покинул московское «Динамо» 17.11.2025, 19:200 Нарушившего меру пресечения островича взяли под стражу 17.11.2025, 19:000 Участок улицы Лагерная в Пскове перекроют для движение 17.11.2025, 18:400 Продавца наркотиков из Петербурга арестовали в Пскове
17.11.2025, 18:200 Рейтингомер: отставка министра, «опальный олигарх» и ротация в партии власти. ВИДЕО 17.11.2025, 18:120 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2 17.11.2025, 18:100 Серию занятий соцпроекта «Свой ритм» провели профсоюзы в Великих Луках 17.11.2025, 18:050 «Постскриптум»: Списание областных долгов, симулякры вместо политики и темнота в городе. ВИДЕО
17.11.2025, 18:040 Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по защите прав потребителей транспортных услуг 17.11.2025, 17:560 «Беседка»: Заслуженный мастер спорта СССР Людмила Аржанникова о прошлом и будущем стрельбы из лука. ВИДЕО 17.11.2025, 17:520 Более 3 тысяч гостей уже посетили выставку «Придумано и сделано в России» в Изборске 17.11.2025, 17:501 Рейтингомер: отставка министра, «опальный олигарх» и ротация в партии власти
17.11.2025, 17:410 Пять ТОСов модернизируют уличное освещение в Печорском округе 17.11.2025, 17:380 Людмила Аржанникова рассказала о реабилитации ветеранов СВО с помощью стрельбы из лука 17.11.2025, 17:320 Большинство респондентов ПЛН поддержали запрет вейпов 17.11.2025, 17:260 Участники псковского Сретенского бала посетили дворцы Павловска и Царского Села
17.11.2025, 17:150 Соревнования «Надежды России» по стрельбе из лука начнутся 21 ноября в Великих Луках 17.11.2025, 17:090 «Дневной дозор»: Нужно ли общественное обсуждение бюджета или пора отменить этот симулякр? 17.11.2025, 16:520 Рекордсменка мира в стрельбе из лука рассказала о постыдной «семёрке» на чемпионате Европы 17.11.2025, 16:415 В школах Псковской области не хватает почти 140 педагогов
17.11.2025, 16:340 Сотрудники Пушкинского заповедника посетили музей-заповедник «Изборск» 17.11.2025, 16:310 В Великих Луках водитель Ford Focus сбил подростка на пешеходном переходе 17.11.2025, 16:040 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 17.11.2025, 15:510 Аптеку в плюсском селе Ляды могут открыть в здании «Пятёрочки»
17.11.2025, 15:480 Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет закрыт 18 ноября 17.11.2025, 15:330 Экономиста Сергея Гуриева* внесли в перечень террористов и экстремистов 17.11.2025, 15:300 Сбер представил всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» в кинопрокате 17.11.2025, 15:290 В Стругокрасненском округе при пожаре погибла пенсионерка
17.11.2025, 15:190 За неделю псковские росгвардейцы изъяли более 20 боеприпасов 17.11.2025, 15:180 Жюри псковского конкурса красоты возглавит директор «Миссис Россия» Алла Маркина 17.11.2025, 15:030 Президент РФ утвердил 9 апреля Днем штурма и взятия Кенигсберга 17.11.2025, 15:010 Кому и для чего нужна пластика уздечки языка, рассказали псковичам
17.11.2025, 14:540 «ГорДозор»: Псковские дворы. ВИДЕО 17.11.2025, 14:500 Снег и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 18 ноября 17.11.2025, 14:462 В Пскове состоялась церемония открытия V патриотического форума «Мы помним». ФОТО 17.11.2025, 14:330 Прием заявок на конкурс изобретателей завершился в Псковской области
17.11.2025, 14:270 Людмила Аржанникова назвала преимущество стрельбы из лука как олимпийского вида спорта 17.11.2025, 14:200 Две недели осталось у псковичей для уплаты имущественных налогов за 2024 год 17.11.2025, 14:130 Директор Великолукского механического завода Петр Парамонов станет гостем программы «Люди труда» 17.11.2025, 14:100 Т1: Задача ИТ-компаний — дополнить вузовскую подготовку реально нужными в работе компетенциями
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru