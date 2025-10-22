Происшествия

15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных

Возгорание в квартире жилого дома произошло на улице Мира в рабочем поселке Струги Красные 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 5:31. В комнате огонь повредил стену, потолок и пол. Помещение закопчено по всей площади. При ликвидации была обнаружена погибшей 79-летняя женщина. По факту гибели проводится проверка следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области.

Смотрите также В Стругокрасненском округе при пожаре погибла пенсионерка

Возможной причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного прибора. Огнеборцы эвакуировали 15 человек и спасли жилой дом. Привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.