15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных

Возгорание в квартире жилого дома произошло на улице Мира в рабочем поселке Струги Красные 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 5:31. В комнате огонь повредил стену, потолок и пол. Помещение закопчено по всей площади. При ликвидации была обнаружена погибшей 79-летняя женщина. По факту гибели проводится проверка следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области.
Возможной причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного прибора. Огнеборцы эвакуировали 15 человек и спасли жилой дом. Привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.